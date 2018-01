später lesen Erneuerbare Energien Seminar zur Zukunft der Biogasanlagen Teilen

Die Düngeverordnung und die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Was das für die Betreiber landwirtschaftlicher Biogasanlagen bedeutet, darüber informiert die Gruppe Energie und Landwirtschaft des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Eifel beim Seminar „Zukunftsaussichten für Biogas­anlagen“ am Dienstag, 23. Januar. Auch die Ergebnisse des ersten Ausschreibungsverfahrens für Biogas sollen vorgestellt und diskutiert werden.