Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 31. Juli, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge (kurzfristige Änderungen vorbehalten): Stadt am Fluss - Eröffnung der Lieserterrassen.

Protok(H)oll: „Einblicke“ - Vernissage / Forum für Fotografie Mosel-Eifel. Protok(H)oll: Modellbauseminar im OK. VMO Grafschaft Live Bernkastel 2016 Vol. 3, Das Volksmusikorchester Grafschaft aus Veldenz mit „Hang on Sloopy“ live auf dem Marktplatz in Bernkastel 2016.

Wiederholungen am: Donnerstag: 10 Uhr, Samstag: 3 Uhr, Sonntag: 13 Uhr.

www.ok-wittlich.de