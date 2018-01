Senioren besuchen Fotoausstellung

Auf reges Interesse bei der Seniorengruppe aus Wittlich-Neuerburg ist der Besuch der Foto Ausstellung „Sagenhafte Vulkaneifel“ von Sven Nieder gestoßen.

(red) Auf reges Interesse bei der Seniorengruppe aus Wittlich-Neuerburg ist der Besuch der Foto Ausstellung „Sagenhafte Vulkaneifel“ von Sven Nieder gestoßen. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus Wittlich wird noch bis 31. Januar gezeigt. Spektakuläre Fotos und Bildgeschichten einer einzigartigen Landschaft erwarten die Besucher. Elke Scheid, Leiterin des Kulturamtes und der Stadtbücherei, erläuterte der 20-köpfigen Besuchergruppe in Begleitung von Ortsvorsteher Udo Reihsner die Fotoausstellung. Der in Birresborn geborene Sven Nieder ist durch seine Bücher, unter anderem „Himmel über der Vulkaneifel“, „Himmel über dem Eifelkreis“ und Fotografien, vor allem den Luftaufnahmen, in der Großregion kein Unbekannter. ⇥Foto :Manfred Eltges