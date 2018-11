später lesen Senioren Senioren reisen in digitale Zukunft Teilen

Eine Info-Veranstaltung zum Thema „Senioren reisen mit in die digitale Zukunft“ wird am Mittwoch, 7. November, 14.30 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich im Haus der Vereine, Kasernenstraße 17, angeboten.