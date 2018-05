später lesen Wandern Senioren wandern im Sehlemer Wald Teilen

Die Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein lädt am heutigen Dienstag, 8. Mai zu einer Seniorenwanderung (etwa fünf Kilometer) im Sehlemer Wald ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Sehlemer Wurstbude an der L 141. Wanderführer ist Werner Hofer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.