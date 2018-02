später lesen Kleinkunst Eine Mischung aus Akrobatik, Musik und Jonglage Teilen

Eine Show mit Silvia Sauer (Sängerin und Stimmkünstlerin) und Daniela Daub (Jongleurin, Poetin und Komikerin) präsentiert der Verein Kleinkunst in Manderscheid (KiM) am Samstag, 3. März, im Kurhaus. Die Qsinen, nennt sich das Duo. Ob das Jonglieren mit Worten und Gegenständen oder eine Akrobatik der Stimmen und Geräusche, die Gäste erleben eine Mischung aus Musik- und Objekttheater, Stimmkunst, Jonglage und Komik. Mit der Ausdruckskraft ihrer Stimme beamt die eine sich und das Publikum in exotische Klangwelten, während die andere jonglierend Humor versprüht.