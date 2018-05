(kik) Die Erdbeersaison hat begonnen: Elisabeth Schmitt aus Salmtal liebt Erdbeeren und kauft sie am liebsten in der Region um Wittlich wie hier am Stand von Margit Konrad aus Wittlich-Lüxem. Morgens schon, in aller Frühe, werden die Früchte auf dem Feld geerntet und sofort zum Stand gebracht. Auch viele Eifeler zählen zum Kundenstamm von Margit Konrad. ⇥Foto: Klaus Kimmling