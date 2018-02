später lesen Kultur Sinnlicher Reiz und altmeisterliches Können Teilen

Michael Triegel, einer der wichtigsten Künstler der Leipziger Schule, wird in diesem Jahr 50. Den runden Geburtstag nimmt man in Wittlich zum Anlass, den Künstler vom 25. Februar bis 20. Mai in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus vorzustellen.