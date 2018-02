Dorfwettbewerbist Thema im Rat

Zu ihrer nächsten Sitzung treffen sich Mitglieder des Gemeinderates am heutigen Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus. Neben dem Forstwirtschaftsplan 2018 steht die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2018 auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind die Annahme von Spenden sowie die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Auch über die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 werden die Ratsmitglieder sprechen.