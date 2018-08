Sommer, Sonne, Säubrennerkirmes: Wittlich feiert seine Traditionen

Das Wetter könnte nicht besser sein: Tausende Wittlicher sowie Gäste aus nah und fern sind am Samstagnachmittag beim Festumzug der Säubrennerkirmes in Wittlich dabei. Von Christian Moeris

Es wird gesungen, geschunkelt und getanzt: Mit einer ausgelassenen Fröhlichkeit wie beim Straßenkarneval – derzeit sind es zum Glück draußen aber 25 Grad wärmer als im Februar – feiern die Wittlicher ihre Säubrennerkirmes. Auf dem Festumzug am Samstagnachmittag, bei dem 25 Fußgruppen durch die Innenstadt ziehen und Musikvereine spielen, sind tausende Gäste auf der Säubrennerkirmes in Wittlich zu Gast. Die ersten Säue sind eingeholt. Der Saubraten ist angeschnitten und auf dem Marktplatz hört man schon die Gläser klirren. Die Weinstände haben geöffnet, die Musikvereine spielen und Blasmusik schallt durch die Gassen – die Stimmung ist schon jetzt bestens. Mit dem Wetter haben die Säubrenner zur Kirmeszeit ja auch meistens Glück. So kann die Party weitergehen.

Das Programm am Samstag: Am Samstagabend, 18. August, gibt es Livemusik auf beiden Open-Air-Bühnen von 21.15 bis 0.45 Uhr: Die regionale Pop- und Soulband „Soul & More“ unterhält die Besucher auf der Bühne am Marktplatz mit Highlights aus Pop, Soul, Latin und Funk. Die Besucher an der Bühne auf dem Pariser Platz können sich auf Belgiens renomierteste Coverband Wallstreet freuen. Die siebenköpfige Formation spielt aktuelle Chartbreaker und Highlights aus mehr als 30 Jahren Musikgeschichte.

Das Programm am Sonntag: Am Sonntag, 19. August, 11 Uhr, lädt das Mark-Schelzke-Quartett zum Jazz-Frühschoppen an der Bühne auf dem Pariser Platz ein. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr spielt der Musikverein Wengerohr auf dem Marktplatz. Im Anschluss spielt von 13.30 bis 15 Uhr der Musikverein Lüxem am Marktplatz. Am Pariser-Platz tritt in diesem Jahr der Musikverein Klausen von 14 bis 15.30 Uhr auf. Von 15.30 Uhr bis 17 Uhr spielt der Musikverein Bombogen auf dem Marktplatz. Der Musikverein Eintracht Minderlittgen ist ab 16 Uhr auf dem Pariser Platz zu hören. Der Männerchor Wittlich Quartett singt von 17.30 bis 18.15 Uhr auf dem Marktplatz.

Im Anschluss beginnt der Umbau für das Abendprogramm auf den Musikbühnen Pariser Platz und Marktplatz. Die Band Klangbild spielt ab 21 auf dem Pariser Platz. Eine Band, die Hits der letzten 40 Jahre Musikgeschichte akustisch interpretiert.

Ein echtes Highlight: Von 21.15 bis 23.15 Uhr dürfen sich die Besucher der Säubrennerkirmes auf die U.S.A.F.E. Band „The Ambassadors“ auf der Bühne am Marktplatz freuen. Die Formation "The Ambassadors" ist ein zwölfköpfiges Jazz-Ensemble des auf dem Flugplatz Ramstein stationierten Stabsmusikkorps der US-Luftstreitkräfte in Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 hat diese Gruppe in Europa und Asien einen breiten Querschnitt des amerikanischen Jazz präsentiert. In Wittlich wollen sie das Publikum aber hauptsächlich mit Rocksongs in Partystimmung bringen. Im Anschluss dürfen sich die Gäste auf den Sänger „Gloyd Lobster“ freuen. Der Sänger und Gitarrist spielt Hits der letzten Jahrzehnte auf seiner Gitarre und dem Cajon.

Das Musikprogramm auf den beiden Live-Musikbühnen endet in der Nacht auf Montag um 1 Uhr.