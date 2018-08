Der VdK-Ortsverband Wittlich lädt für Samstag, 8. September, alle weiblichen Mitglieder und Freundinnen zu einer Fahrt zur Burg Eltz ein. Ziele sind neben der bekannten Sehenswürdigkeit das Heimatmuseum in Münstermaifeld und in Polch der Werksverkauf bei Griesson.

Der Fahrpreis einschließlich Eintritt zur Burg Eltz und dem Pendelbus beträgt für Mitglieder 13 Euro und für Nicht-Mitglieder 19 Euro. Es sind noch Plätze frei.

Anmeldung bei Michaela Mussard, Römerstraße 23, in Wittlich unter Telefon 06571/ 3910 oder per E-Mail an m.mussard@aol.de