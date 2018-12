() Die SPD-Fraktion im Stadtrat Wittlich lädt Bürger des Stadtteils Wengerohr für Dienstag, 18. Dezember, 18.30 Uhr, in den Mehrzweckraum des Jugend- und Bürgerhauses Wengerohr ein. Die Fraktion möchte mit dieser neuen Veranstaltungsreihe Bürgern die Möglichkeit bieten, ihre Anliegen und Vorschläge im persönlichen Austausch vorzutragen und im Dialog die weitere Entwicklung der Stadt und ihrer Stadtteile zu diskutieren.

Die nächsten Termine der Reihe SPD-Fraktion vor Ort werden am 8. Januar für die Schääl-Saidt im Siedlerheim und am 15. Januar im Pfarrheim in Bombogen sein.