Stadtmusikanten begeistern

Speicherer Stadtmusikanten begeisterten in der Begegnungsstätte

In Frack, Fliege und Melonenhut und ausgestattet mit Leierkasten, Waschbrett und Teufelsgeige sorgten die Speicherer Stadtmusikanten für eine tolle Stimmung in der voll besetzten Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich im Haus der Vereine in der Kasernenstrasse. Die originellen Musikinstrumente waren in der Tat ein Hingucker und sind ihr Markenzeichen.

Bei „Schneewalzer“, „O Mosella“, „Einmal am Rhein“, „Tulpen aus Amsterdam“ und einigen Lieder mehr aus dem großen Repertoire der Musikanten, hielt es niemanden mehr ruhig auf dem Stuhl. Bei Kaffee und hausgebackenen Waffeln wurde fröhlich geschunkelt und selbst Musikwünsche der Gäste gerne erfüllt.

Danke den Speicherer Stadtmusikanten für diesen gelungenen Nachmittag.

Kontakt: Caritas-Geschäftsstelle Wittlich, Tel. 06571 9155-32, Weitere Informationen und Angebote der Begegnungsstätte unter: www.begegnung.caritas-wittlich.de.