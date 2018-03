später lesen ggrer Spende an arme Kinder in Indien Teilen

Mit dem Betrag in Höhe von 1000 Euro, der aus der Tombola anlässlich der letztjährigen Weihnachtsfeier erlöst wurde, unterstützt die Unternehmensgruppe Kappes den Förderverein Kinderpfade mit Sitz in Speicher. Seit 2014 wirkt der Verein maßgeblich bei der Entwicklung eines Kinderdorfes für arme und benachteiligte Kinder in Indien mit.