Platten (red) Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier teilt mit, dass am Montag, 27. November, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr eine halbseitige Sperrung mit einer Ampelanlage an der Brücke über den Bieberbach im Zuge der B 50 bei Platten eingerichtet werden muss. Die Verkehrseinschränkung auf rund 100 Metern Länge ist notwendig, weil im Bereich des Bauwerks und am Bauwerk selber Erkundungen für die Planungen eines Ersatzneubaus vorgenommen werden müssen.