Spiegel abgefahren:Zeuge gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Dreis. Eine Autofahrerin stellte am Donnerstag gegen11.30 Uhr ihr Auto kurzfristig vor einer Metzgerei in Dreis ab. In den fünf Minuten ihrer Abwesenheit kollidierte, wie die Polizei berichtete, ein anderes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel ihres parkenden Wagens. Nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug wurde sie umgehend von einer männlichen Person angesprochen. Dieser Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen Autos gemerkt. Dieser Zeuge wird nun von der Polizei gesucht, da die Geschädigte sich in der Stresssituation von diesem keine Personalien notiert hatte. Die Aussage des Zeugen sei von großer Bedeutung.