(red) Die Feriensprachkurse für neu zugewanderte Kinder wurden an drei Wittlicher Schulen (Georg Meistermann-Grundschule, Grundschule Friedrichstraße und Clara-Viebig Realschule plus) angeboten. Mehr als 30 Kinder verbesserten ihre Deutschkenntnisse. Auch andere Schulen der Region (Wengerohr, Salmtal und Binsfeld) beteiligten sich an der Aktion, die vom Bildungsministerium in Mainz gefördert wird.