später lesen Sport Sportabzeichen und Turneinheiten FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) 27 Kinder aus den Vereinen Sportverein Niederöfflingen, TUS Bengel und TV Morbach im Alter von acht bis 18 Jahren trafen sich an der Turnhalle in Laufeld, um am dritten Turn-Camp des Sportvereins Niederöfflingen teilzunehmen.