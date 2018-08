Die Alte-Herrenmannschaft Hasborn/Plein veranstaltet ein Sportfest vom 24. bis 26. August in Hasborn.

Am Freitag, 24. August, findet ab 17.45 Uhr ein Dreier-Turnier mit Mannschaften aus der Region statt. Für den Samstag, 25. August, ist ab 15.30 Uhr auch ein Dreier-Turnier sowie ein Pokalfinale geplant. Am Sonntag, 26. August, geht es ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen und einem Jugendspiel weiter. Danach folgen um 12.15 Uhr Meisterschaftsspiele der Kreisliga B, der Bezirksliga und der Rheinlandliga C.