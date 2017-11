später lesen Sprechstunden der Energieberater im Kreis Teilen

Twittern

Teilen



Bernkastel-Wittlich (red) Der Energieberater Bernhard Andre hält am Montag, 27 November, von 815 bis 12 Uhr und 1245 bis 15 Uhr Sprechstunde in Wittlich in der VG-Verwaltung, Kurfürstenstraße 1 Anmeldung unter Telefon 06571/107-0 Ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz berät am Donnerstag, 7 Dezember, von 1245 bis 18 Uhr Interessierte in der VG-Verwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18 Anmeldung unter Telefon 06531/54100Ein Beratungsangebot macht ein Energieberater am Montag, 18 Dezember, von 14 bis 17 Uhr in Traben-Trarbach in der VG-Verwaltung, Am Markt 3 Anmeldung unter Telefon 06541/708152