Der Energieberater Bernhard Andre der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat am Montag, 24. September, von 8.15 bis 12 Uhr und 12.45 bis 15 Uhr Sprechstunde in Wittlich in der Verbandsgemeindeverwaltung, Kurfürstenstraße 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.

Anmeldung unter 06571/1070. Weitere Termin sind in In Bernkastel-Kues am Donnerstag, 4. Oktober, von 12.45 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung, Gestade 18. Voranmeldung unter Telefon 06531/54100, und in Traben-Trarbach am Montag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung, Am Markt 3. Anmeldung unter Telefon 06541/708152.