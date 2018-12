später lesen Wittlich Stadt und Standbetreiber sind zufrieden Teilen

Die Stadtverwaltung Wittlich zieht eine positive Bilanz der Wittlicher Weihnachtstage. Leider hat auch in diesem Jahr das Wetter nicht so ganz mitgespielt, es hat in der Adventszeit viel geregnet. Dennoch hätten sich viele Menschen nicht davon abhalten lasen, den neu konzipierten Weihnachtsmarkt am neugestalteten Lieserufer zu besuchen, heißt es.