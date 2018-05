Stadt Wittlich gibt Pressekonferenz zu geplantem Kino

Wird es in der Stadt Wittlich bald wieder ein Kino geben, in dem man die aktuellen Kinofilme anschauen kann, ohne dafür nach Bitburg oder Trier fahren zu müssen? Viele Bewohner der Kreisstadt würde das begeistern. Die Stadtverwaltung will am heutigen Freitag, 25. Mai, die Katze aus dem Sack lassen und lädt für 9 Uhr indie Stadtverwaltung zu einer Pressekonferenz ein. Dort soll ein Konzeptentwurf präsentiert werden. Der Stadtrat hat sich bereits gestern Abend mit der Thematik befasst. Ein ausführlicher Bericht folgt.