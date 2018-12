() Im öffentlichen Teil der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Stadt Wittlich werden die Pläne für die Errichtung des Bürgerbüros und des multifunktionalen Veranstaltungsraums im Wittlicher Stadthaus vorgestellt. Durch den Umbau ergibt sich eine veränderte Eingangssituation.

In der Sitzung am Dienstag, 4. Dezember, 18 Uhr im Sitzungszimmer des Verwaltungsgebäudes geht es zudem um den Ausbau der Gutenberg-, Lilienthal- und Edisonstraße, die energetische Stadtsanierung in Bombogen, Bauanträge und Vergaben, unter anderem für das Vitelliusbad.