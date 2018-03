(red) Zum ersten offenen Stammtischtreffen im neuen Jahr lädt die AfD Bernkastel-Wittlich politisch interessierte Mitbürger für Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, nach Wittlich ins Gasthaus Zur Breit an der L 141 ein. Maximilian Meurer, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes, wird an diesem Abend über seine Erfahrungen als politischer Häftling in der DDR referieren.