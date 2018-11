Stammtisch, Oldtimer und Schmugglertour

Die nächsten Veranstaltungen des Eifelvereins sind:

Auf Schmugglertour bei Vianden am Sonntag, 11.November, zwei Wanderungen (zwölf und acht Kilometer). Hier dreht sich alles um geschmuggelten Kaffee, und das wird mitunter spannend. Anmeldung bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477. Abfahrt mit dem Bus auf dem Viehmarktplatz um 10 Uhr.

Radfahrerstammtisch am Dienstag, 13. November, ab 19 Uhr im Restaurant Daus in der Karrstraße.

Führung im Zylinderhaus/Oldtimermuseum in Bernkastel-Kues mit anschließender Einkehr im dortigen Restaurant am Mittwoch, 14. November. Anfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaften, Treffpunkt 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Anmeldung erforderlich bei Elfriede Ambrosius, Telefon 06571/5844.