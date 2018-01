Sternsinger bringen den Segen in die Dörfer der Region (Fotostrecke)

Pater Albert Seul schickte am Sonntag 40 junge Menschen auf den Weg, um den Segen Gottes in alle Häuser in Klausen zu bringen. In der Region waren hunderte unterwegs und sammelten für benachteiligte Kinder in aller Welt. Das Motto der bundesweiten Aktion, die erstmals in Trier eröffnet worden war, war in diesem Jahr „Gemeinsam gegen Kinderarbeit - Indien und weltweit“. Die Klausener Sternsinger spendeten auch in diesem Jahr einen Teil ihrer gesammelten Süßigkeiten an die Wittlicher Tafel, um auch hilfsbedürftigen Menschen in unserer Region zu helfen.