In vielen Orten der Region wurden Sternsinger ausgesandt.

In Maring waren 12 Kinder und 4 Jugendliche als ihre Begleiter in göttlicher Mission unterwegs, um Kindern weltweit zu helfen. In der Region zogen hunderte Sternsinger los und sammelten für benachteiligte Kinder. Das Motto der bundesweiten Aktion, die erstmals in Trier eröffnet worden war, war in diesem Jahr „Gemeinsam gegen Kinderarbeit - Indien und weltweit“.