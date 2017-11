Wittlich (red) Mit gebrauchten Stiften kann man etwas Gutes tun. Dafür gibt es eine Initiative: Alte und verbrauchte Stifte landen nicht mehr sinnlos im Müll, sondern werden gesammelt und recyelt.

Mit dem Gewinn können syrische Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon mit Schulmaterialien ausgestattet werden. Die Sammelboxen stehen in den Gemeinde-/Pfarrbüros in Wittlich und bei der Kreisverwaltung und warten auf Nachschub.