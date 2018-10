später lesen Hobby Stoffmarkt lockt nach Wittlich Teilen

() Interessierte können am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr wieder auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in Wittlich einkaufen. Zahlreiche Stände verwandeln die Innenstadt sprichwörtlich in ein buntes Farbenmeer.