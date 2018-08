(red) Rund 100 Ehrenamtliche leisten ihren Dienst in verschiedenen Einsatzgebieten bei der Wittlicher Tafel. So arbeiten sechs Fahrerteams von montags bis mittwochs für die Einrichtung. Mit dem tafeleigenen Kühlfahrzeug sammeln sie im Kreis Lebensmittel bei Märkten und Bäckereien ein und bringen diese zur Tafel.

Für das Dienstags-Fahrerteam sucht die Tafel noch einen Freiwilligen, der sich beim Tafelauto um Wartung, Reinigung, Tanken, Werkstattbesuche, Reifenwechsel und so weiter kümmert. Weitere Infos bei Anja Adam, Telefon 06571/9155-21 oder per E-Mail an adam.anja@caritas-wittlich.de

⇥Foto: Caritas