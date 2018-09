später lesen Senioren Tag der offenen Tür in Landscheid Teilen

Twittern

Teilen



Bei Hausführungen und einem Vortrag zum Thema „Einzug in eine Pflegeeinrichtung- was tun?!“ konnten sich interessierte Besucher anlässlich des Tages der offenen Tür mit dem Leben im Zentrum für Pflege und Betreuung für Betreuung und Pflege in Landscheid gemütlich bei Kaffee und Kuchen vertraut machen.