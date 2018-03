Tannenbaum entsorgen für einen guten Zweck

Den alten Tannenbaum loswerden und dabei Gutes tun: Das ist möglich bei der Tannenbaumsammlung des Fußball- und Sportvereins Plein am Samstag, 13. Januar. Denn der Erlös der Sammlung geht an den Elternkreis behinderter Kinder in Bernkastel-Wittlich. Mit den Spenden soll dem körperlich schwer behinderten Leon geholfen werden. Der Achtjährige muss dringend operiert werden. Außerdem braucht sein Elternhaus einen Anbau im Erdgeschoss, damit der Junge mit seinem Rollstuhl problemlos am Familienleben teilhaben kann. Wegen eines schweren Wasserschadens, der das Haus über Monate unbewohnbar machte, fehlt es der Familie aber an Geld. Darum hat der Elternkreis behinderter Kinder das Projekt „Hilfe für Leon“ ins Leben gerufen.