() Millionen sind in diesem Jahr in dem Theaterstück von Emil Stürmer zu vererben, das in Niederscheidweiler in Mundart gespielt wird. Die Aufführungstermine sind 17., 18., 23., 24. und 25. März sowie an Ostersonntag und Ostermontag im Bürgerhaus in Niederscheidweiler. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten können ab 14. Februar (Aschermittwoch) bei Petra Wallscheid bestellt werden unter Telefon 06572/9335920.