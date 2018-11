später lesen Kunst Kunsthistorikerin über Munzlinger Teilen

Der aus Wittlich stammende Künstler Tony Munzlinger schuf einen Bilderzyklus mit dem Titel „Danza macabra“, in dem er das spätmittelalterliche Motiv des „Totentanzes“ aufnimmt. Kunsthistorikerin und Munzlingerexpertin Diana Lamprecht hält zu diesem Thema am Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr einen Vortrag in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus in Wittlich.