() Die traditionellen Glühweinabende in Salmtal-Dörbach „In der Gaas“ wird es auch dieses Jahr wieder ab dem ersten Advent geben. In diesem Jahr hat sich der Verein WWH als Veranstalter der Weihnachtsaktionen etwas Besonderes ausgedacht: Jeder Abend steht unter einem anderen Motto und wird entsprechend gestaltet.

Auch das kulinarische Angebot wird dem jeweiligen Thema angepasst. Die Buden sind im kleinen Rahmen an allen Samstagen geöffnet. Der erste Adventssamstag steht unter dem Motto „Es weihnachtet sehr…“. Am zweiten Adventswochenende findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Der Verein WWH begrüßt die Besucher am Samstagabend mit einem etwas anderen Konzert um 18 Uhr in der Kirche in Dörbach. „Swinging Christmas“ ist das Thema, dass sich auch im Verlauf des weiteren Abends auf dem Weihnachtsmarkt wiederfindet. Am Sonntag ab 12 Uhr bieten regionale Künstler und Handwerker ihre Produkte zum Kauf an.

Am dritten Adventssamstag wird ein „Winterlicher Feuerzauber“ mit Waffeln vom Feuereisen, selbst gemachter Feuerzangenbowle und Grillspezialitäten präsentiert.

Am 22. Dezember enden die Weihnachtsaktionen mit einem weiteren Höhepunkt. „Russisches Wintermärchen“ ist das Thema des Abends. Um 18 Uhr gestaltet der St.-Daniels-Chor aus Moskau ein Konzert in der Kirche in Dörbach.

Der Erlös der gesamten Weihnachtsaktion kommt den Projekten des WWH zugute.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.wwh-ev.de