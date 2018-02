Orgelsuppe

Die Orgelfreunde St. Markus beginnen ihre Aktionen und Projekte mit dem traditionellen Verkauf der Orgelsuppe im St. Markus-Haus am Sonntag, 4. März, um 12 Uhr. Die Orgelsuppe wird serviert mit Kaffee und Kuchen. Außerdem stehen eine Turmführung am 7. April, ein Orgelkonzert für Kinder am 5. Mai und eine Orgelfahrt am 17. Juni auf dem Jahresprogramm.