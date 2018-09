später lesen Religion Treff für Trauernde im Lebenscafé Teilen

Das Dekanat Wittlich bietet neben dem Lebenscafé am Nachmittag auch abends einen Treffpunkt für Trauernde in Wittlich an. Über Tod und Trauer zu reden, fällt nicht immer leicht.