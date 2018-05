später lesen Lebenshilfe Treff für Trauernde in Wittlich Teilen

() Der ökumenische Hospizdienst Wittlich lädt für heute, Freitag, 4. Mai, von 15 bis 17 Uhr zum Lebenscafé für Trauernde ein. Im St.-Markus-Haus in der Karrstraße in Wittlich können sich Trauernde, die einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren haben, mit Gleichbetroffenen austauschen. Das Lebenscafé bietet Gespräche in geschützter Atmosphäre. Auf Wunsch stehen Mitarbeiterinnen des ökumenischen Hospizdienstes zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. Das Lebenscafé ist ein offenes Angebot, unabhängig von Konfession und Nationalität. Kosten: drei Euro pro Treffen.