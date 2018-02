später lesen Kultur Treffen, wandern und Heringe essen Teilen

(red) Die Radwandergruppe des Eifelvereins, Ortsgruppe Wittlich, trifft sich am Dienstag, 13.Februar, zu ihrem monatlichen Stammtisch ab 19 Uhr im Gasthaus Daus. Gewandert wird am Aschermittwoch, 14. Februar, vor dem Heringsessen im Gasthaus Daus. Die zweistündige Rundwanderung wird von Uli Marmann geführt. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist der Viehmarktplatz um 13.30 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag, 18. Februar, sind die Wanderer mit Sonja Westerling unterwegs. Es geht von Klausen über den Moselhöhenweg und Krames zurück nach Klausen. Die Rundwanderung dauert 3,5 Stunden. Gäste sind willkommen.