Trierer Basketballprofis im Eventum

Es geht rund in Wittlich! Am 26. August kommen die Römerstrom Gladiators auf Einladung des Wittlicher Turnvereins ins Eventum. Die Basketballprofis der zweiten Bundesliga bestreiten ein Vorbereitungsspiel gegen die Voo Liège Baskets aus Lüttich.

Das Spiel gegen den Neunten der Vorsaison der ersten belgischen Basketballliga, wird der erste Prüfstein für die Trierer Basketballer in der umfangreichen Saison-Vorbereitung sein. Die Vorbereitungen beim Wittlicher Turnverein laufen. Rund 30 Helfer werden im Einsatz sein. Der erste Vorsitzende Thorsten Meienbrock schaut dem Ereignis erwartungsvoll entgegen: „Wir freuen uns, dass wir ein zweites Mal nach 2013 wieder ein Basketballevent mit den Trierer Basketballern in Wittlich anbieten können.“ Im Anschluss an das Spiel werden die Gladiators auch wieder ihren Fans Autogramme geben.

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es in der Geschäftsstelle und im Fitnessstudio des WTV, in der Geschäftsstelle der Römerstrom Gladiators Trier, bei Sport Schmitz sowie über Ticket Regional zum Preis von 8 Euro (Erwachsene) und 5 Euro (ermäßigt).