Trierer Fachschule wird Teil des Bildungszentrums

Das Bildungszentrum Eifel-Mosel hat am 1. April 2015 seine Arbeit am Standort in Wittlich-Wengerohr aufgenommen. Bis heute hat sich das Unternehmen zu einer über die Region hinaus anerkannten Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung mit unterschiedlichen Bildungsangeboten etabliert.

Das Bildungszentrum Eifel-Mosel, das derzeit in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Physiotherapie ausbildet, wird auch in Zukunft als starker Ausbildungspartner in der Region (Bernkastel-Wittlich, Bitburg, Trier) die theoretische Ausbildung in den Pflegeberufen anbieten. Ab dem 1. Januar 2019 wird die jetzige Fachschule für Altenpflege in Trier eine weitere Schule des Bildungszentrums Eifel-Mosel am Standort Trier. Der Gesetzgeber hat das neue Pflegeberufegesetz verabschiedet, und die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung liegt nun vor. Im Jahr 2020 werden die ersten Auszubildenden auf der Grundlage des neuen Gesetzes verschiedene Abschlüsse in den Pflegeberufen absolvieren können.

Ab 2020 wird das generalistische Ausbildungskonzept dann sowohl in Wittlich-Wengerohr, als auch an den Standorten Bitburg und Trier angeboten.

Einrichtungen, die kooperieren möchten, können gerne unter der Telefonnummer 06571/1470-201 Kontakt aufnehmen