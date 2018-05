später lesen Musik Ukulele: Schnupperstunden für Kinder Teilen

() Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet am Montag, 11. Juni, kostenfreie Ukulele-Schnupperstunden für Kinder im Haus der Vereine, Kasernenstraße 37 in Wittlich, an.