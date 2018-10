Unbekannte werfen Betonstück gegen Eventum

Unbekannte haben das Eventum mit einem großen Betonstück beschädigt.

() Unbekannte haben das Witticher Eventum beschädigt. Das teilt die Polizei Wittlich am Mittwoch mit. Bereits In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag haben die Täter demnach mutwillig ein größeres Fensterelement an dem vielseitig genutzten Gebäude beschädigt. Einen massiven Betonfuß, den sie zur Tatausübung benutzten, ließen sie am Tatort zurück. Diesen müssen die Täter zum Eventum geschleppt haben und gegen das Fensterelement geworfen haben, so die Polizei.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen unter Telefon 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de