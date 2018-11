später lesen Kriminalität Unbekannte zerstechen in Wittlich Autoreifen Teilen

Sachbeschädigung am Hauptbahnhof Wittlich: Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag, 1. November, an einem geparkten silberfarbenen Citroen C3 die beiden Reifen auf der Fahrerseite des Wagens zerstochen.