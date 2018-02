Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

Die Polizei Wittlich sucht Zeugen einer Unfallflucht in Manderscheid. Ein unbekannter Autofahrer hat bereits am Freitag zwischen 7.45 und 15.30 Uhr in Manderscheid einen weißen Renault Kastenwagen an der linken Seite beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das jetzt beschädigte Auto stand in der Burgstaße auf Höhe des Hauses Nr. 5.

Die Polizei Wittlich sucht Zeugen einer Unfallflucht in Manderscheid. Ein unbekannter Autofahrer hat bereits am Freitag zwischen 7.45 und 15.30 Uhr in Manderscheid einen weißen Renault Kastenwagen an der linken Seite beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das jetzt beschädigte Auto stand in der Burgstaße auf Höhe des Hauses Nr. 5.Bei dem anderen Wagen, so nimmt die Polizei an, müsste es sich um einen Transporter beziehungsweise Kastenwagen handeln.

Hinweise an die Polizei in Wittlich unter Telefon 06571/9260 oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de

(red)