( Ein schwarzer Ford Fiesta ist am Samstag, 25. August, im Bergweilerweg in Wittlich beschädigt worden. Als die Eigentümerin, die das Auto dort gegen 14.30 Uhr geparkt hatte, gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war das Fahrzeug am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite und am Heck zerkratzt.