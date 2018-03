Unfall auf der L60 bei Landscheid: Frau weicht aus und verunglückt

Mit leichten Verletzungen soll eine Fahrerin am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der L60 zwischen Großlittgen und Landscheid davongekommen sein. Christian Moeris

Mit leichten Verletzungen soll eine Fahrerin am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der L60 zwischen Großlittgen und Landscheid davongekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, soll ihr gegen 7.15 Uhr in einer Linkskurve nahe der A 60 Unterführun g in Fahrtrichtung Großlittgen auf ihrer eigenen Fahrspur ein Auto entgegen gekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, sei die Frau nach rechts ausgewichen, dabei ins Schleudern geraten und mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum linksseitig der Fahrbahn geprallt. „Die Fahrerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen“, erklärte die Polizei.

Bei dem vermutlichen Verursacherfahrzeug könnte es sich laut Angaben der verletzten Fahrerin um einen weißen Wagen handeln, welcher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landscheid unterwegs war.

Die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571-9260, bittet um Zeugenhinweise.