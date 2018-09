später lesen Blaulicht Vandalismus an der Bushaltestelle Teilen

() Der Abfalleimer der Bushaltestelle in Niersbach-Greverath ist in der Nacht zum Freitag vermutlich gegen 3 Uhr aus seiner Verankerung gerissen worden. Anschließend wurde er von bislang unbekannten Tätern in die Glasscheibe der Bushaltestelle geworfen.