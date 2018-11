Chöre stimmen auf Weihnachten ein

Im Dezember finden folgende Konzerte, Veranstaltungen des Kreis-Chorverbandes und seiner Mitgliedsvereine statt:

Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, Kirche Brauneberg-Filzen: A-capella-Konzert mit Quartett 4-Takt und tonArt Riol.

Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, Pfarrkirche Wehlen: Weihnachtskonzert von MGV Lyra und MV Lyra Wehlen.

Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, Pfarrkirche Minheim: „Evenlights“Jubiläumskonzert 110 Jahre Gemischter Chor Minheim.

Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, Kirche Hinzerath: „Vier sagen Euch an den lieben Advent“ im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre Sine nomine“.

Sonntag, 16. Dezember, 14.30 Uhr, Pfarrkirche Ürzig: Adventskonzert anlässlich 30 Jahre Kinder- und Jugendchor Ürzig mit dem Jubiläumschor, dem Frauenchor ChoryFeen und einem Streicherensemble.

Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr, Kirche Piesport: Adventskonzert „All I want for christmas – Was ich zu Weihnachten wünsche“ der Gesangsgruppe „TonArt Neumagen-Dhron“.

Sonntag, 23. Dezember, 15.30 Uhr, Kapelle Cusanusstift Kues: Es singt das junge Gesangsensemble des Kreis-Chorverbandes zur Weihnachtszeit.